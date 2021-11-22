Взаимодействие с NPC, уникальные анимации и поведение — поселения в Horizon Forbidden West

Разработчики Horizon Forbidden West раскрыли детали поселений и экипировки в игре. По словам дизайнера игрового мира Эспена Согна, команда старалась сделать так, чтобы игроки ощущали присутствие в реалистичном мире. Этого удалось достичь благодаря многим элементам.

Особенности поселений в Horizon Forbidden West

У каждого жителя в поселениях будут уникальные анимации и поведение. Эта деталь позволит почувствовать, что в игре не одинаковых деревень

Одной из задач авторов было сделать так, чтобы NPC ощущали себя приверженцами определённого поселения. По словам Guerilla Games, всё получилось

Авторы сделали так, чтобы персонажи взаимодействовали с окружающей средой и влияли на неё различными способами

Одно из поселений — Озерамская застава. На ней игроки смогут найти множество полезных ресурсов и интересных заданий

Мир Horizon Forbidden West очень опасен, и поэтому Элой сможет отдохнуть в поселениях и пополнить припасы

Также авторы рассказали про оружие и экипировку. Уже известно, что в Forbidden West Элой будет чувствовать себя более сильной, поскольку в сиквеле появится больше мощных видов оружия. В каждом поселении героиня сможет купить уникальное снаряжение, которое будет отражать культуру того или иного племени.

По словам старшего дизайнера Стивена Лампкина, каждый найденный ресурс очень ценен. Особенно полезными окажутся детали, которые игроки смогут собрать с машин. С их помощью можно будет модернизировать оружие и усиливать его различными эффектами.

Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5.