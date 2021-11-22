Как могла выглядеть Resident Evil 7 на PS1? Энтузиаст показал

Автор канала Rustic Games BR сделал на движке Unity небольшой фрагмент из Resident Evil 7 в стиле первой PlayStation. Энтузиаст изменил положение камеры в игре и придал ей вид оригинальных Resident Evil.

В небольшом ролике можно увидеть, как главный герой Итан Уинтерс бродит по дому Бейкеров и исследует его в поиске различных предметов. В конце протагонист сталкивается с Джеком — главой семейства, который обезумел после вируса. На встрече с ним видео обрывается.

Оригинальная Resident Evil 7 вышла в 2017 году, а её сюжет продолжили в восьмой части с подзаголовком Village. О чём будет девятая часть — неизвестно. Как отмечают в Capcom, продолжение должно изменить жанр хоррора. Зато скоро RE: Village должна получит дополнения, притом они будут бесплатными.