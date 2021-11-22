Farming Simulator 22 стала хитом в Steam и легко обошла рекорд Battlefield 2042
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Главный симулятор игровой индустрии сегодня обзавёлся новым изданием, Farming Simulator 22, и новинка явно пользуется успехом — спустя всего 14 часов после старта пиковый онлайн превысил 105 578 человек. Причём показатель продолжает увеличиваться.
Это уже больше пика Battlefield 2042 — 105 397 человек (за последние 24 часа — 87 397 человек).
Подобный результат уже стал рекордным для всей серии симуляторов:
- Farming Simulator 22 — 105 578 человек
- Farming Simulator 19 — 59 466 человек
- Farming Simulator 17 — 32 131 человек
- Farming Simulator 15 — 18 711 человек
- Farming Simulator 2013 — 4639 человек
- Farming Simulator 2011 — 674 человека.
Создателей серии можно только поздравить — прогресс на лицо, а ведь за последние годы симулятор ещё и активно расширялся на другие платформы. Та же версия FS22 вышла также на PlayStation и Xbox.
Примечательно ещё и то, что 77% отзывов симулятора — положительные. Для сравнения, у Battlefield 2042 ситуация обратная — там 73% обзоров отрицательные.
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