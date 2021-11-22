Уже 1 декабря в Age of Empires 3: Definitive Edition добавят Мексику

Для Age of Empires 3: Definitive Edition анонсировали дополнение с мексиканской цивилизацией. По слова разработчиков, это будет наиболее стратегически разнообразная фракция в стратегии.
Мексиканская цивилизация предложит несколько нововведений, среди которых два исследователя, уникальная механика революций и новый город с мексиканскими картами. У мексиканцев будет особая система перехода в другую эпоху.
Для развития цивилизации необходимо присоединять новые штаты, которые предлагают свои карты поставок под разные стили игры. Игрок сможет подавить восстание во время революции и сохранить преимущества карт.
Также для владельцев дополнения появится новая историческая битва «Клич из Долореса». Новое сражение получат и владельцы DLC с Американской цивилизацией. Разработчики добавят также общую для обладателей обоих аддонов «Битву на Куинстонских высотах».
DLC для Age of Empires 3: Definitive Edition с мексиканской цивилизацией выйдет 1 декабря. В магазине Steam уже доступен предзаказ за 249 рублей.
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