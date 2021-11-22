В Battlefield 2042 снайперка эффективнее уничтожает танк, чем ракетница

Игроки находят всё больше странностей в Battlefield 2042. Уже не раз отмечалось, что техника в шутере слишком сильная — и более того, уничтожить её в одиночку практически невозможно. Даже с помощью специализированной ракетницы Recoilless M5.
Однако, что особенно смешно, против техники оказалась куда эффективнее снайперская винтовка NWT-50. Как заметили на Reddit, для полного уничтожения танка с винтовки потребуется четыре выстрела — на это уйдёт 7,8 секунду.
Ракетница Recoilless M5 с трёх выстрелов сможет довести танк только до критического состояния — 1-2 единиц здоровья. И на это уйдёт 14 секунду.
У винтовки, правда, есть свой минус — она открывается только на 60 уровне. Учитывая достаточно медленную прокачку, на это понадобится чуть ли не 50-70 часов реального геймплея. Вряд ли многие дойдут до такого эндгейма.
Battlefield 2042 вышла 19 ноября и почти сразу начала терять аудиторию — игроки недовольны качеством проекта.
- 22 ноября 2021
-
22:46
-
22:19
-
22:10
-
21:27
-
20:59
-
20:07
-
19:56
-
19:31
-
19:27
-
19:07
-
18:55
-
18:14
-
17:37
-
17:35
-
16:53
-
16:30
-
16:11
-
15:58
-
15:37
-
15:08
-
14:54
-
14:38
-
14:09
-
14:07
-
13:39
-
13:01
-
12:56
-
12:41
-
12:30
-
11:54
-
11:51
-
11:32
-
10:49
-
10:43
-
10:03