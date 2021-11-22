В Battlefield 2042 снайперка эффективнее уничтожает танк, чем ракетница

Игроки находят всё больше странностей в Battlefield 2042. Уже не раз отмечалось, что техника в шутере слишком сильная — и более того, уничтожить её в одиночку практически невозможно. Даже с помощью специализированной ракетницы Recoilless M5.

Однако, что особенно смешно, против техники оказалась куда эффективнее снайперская винтовка NWT-50. Как заметили на Reddit, для полного уничтожения танка с винтовки потребуется четыре выстрела — на это уйдёт 7,8 секунду.

Ракетница Recoilless M5 с трёх выстрелов сможет довести танк только до критического состояния — 1-2 единиц здоровья. И на это уйдёт 14 секунду.

А теперь самое интересное: игрок может носить с собой только три снаряды для ракетницы, из-за чего в одиночку попросту невозможно уничтожить тот же танк — только довести до критического состояния. С винтовкой таких проблем не случится.

У винтовки, правда, есть свой минус — она открывается только на 60 уровне. Учитывая достаточно медленную прокачку, на это понадобится чуть ли не 50-70 часов реального геймплея. Вряд ли многие дойдут до такого эндгейма.

Battlefield 2042 вышла 19 ноября и почти сразу начала терять аудиторию — игроки недовольны качеством проекта.