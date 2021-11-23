Для новой игры автора DayZ рекомендуют 32 ГБ оперативки, RTX 3060 Ti и i7-9700

Создатель DayZ Дин Холл и его студия Rocketwerkz объявили дату выхода и системные требования Icarus. Примечательно, что научно-фантастическое выживание требует аж 32 ГБ оперативной памяти для комфортной игры.

Минимальные требования

Процессор — Intel Core i5-8400

Видеокарта — NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ)

Оперативная память — 16 ГБ

Место на диске — 70 ГБ.

Рекомендуемые требования

Процессор — Intel Core i7-9700

Видеокарта — NVIDIA RTX 3060 Ti

Оперативная память — 32 ГБ

Место на диске — 70 ГБ.

Недавние Far Cry 6 и Battlefield 2042 требуют не больше 16 ГБ оперативки.

В письме к PC Gamer Дин Холл рассказал, что Icarus отлично работает на 16 ГБ оперативной памяти, однако в течение нескольких лет выживанию потребуется больше из-за развития. Он также отметил, что разработчики подобрали спецификации, на которых проект хорошо работает, а не чтобы продать его большему числу игроков, «как это регулярно делают издатели».

Icarus должна была выйти в августе, но выживалку перенесли для доработки. Оформившие предзаказ игроки в течение этого времени участвовали в бете и оставляли отзывы. По словам Холла, мнение аудитории — это ключ к созданию отличной игры, поэтому студия и дальше намерена таким образом улучшать проект.

Игрокам предстоит в одиночку или в компании до 8 человек включительно исследовать планету Икар. Из-за ядовитой атмосферы время будет ограничено, а на каждом шагу по миру поджидают новые опасности, вроде бурь и агрессивных животных.

Icarus выходит 4 декабря на ПК в Steam. До 13 декабря новинка продаётся за 463 рубля (-10%).