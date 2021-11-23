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В World of Tanks раздадут подарки. Игроки получат кредиты и другие ценные предметы

В World of Tanks раздадут подарки. Игроки получат кредиты и другие ценные предметы
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Авторы World of Tanks анонсировали акцию «Заслуженные награды». В первую очередь она предназначена для ветеранов игры, однако создатели не забыли и о новичках.

Каждый, кто играет с 2020 года и ранее, гарантированно получит набор с кредитами, косметическими предметами и ценными припасами. Игроки со стажем от четырёх лет получат:

Также каждому пользователю вручат по одному жетону за каждый год, прошедший с момента регистрации аккаунта. Если учётной записи всего год, то игрок получит сразу два жетона. Их можно обменять на бонусы вроде членов экипажа и внутриигровой валюты.

Новички, которые зарегистрировались с начала 2021 года по 23 ноября, получат:

  • 10 личных резервов на дополнительный опыт;
  • 10 личных резервов на дополнительные кредиты;
  • 10 задач на получение пятикратного опыта;
  • Один день танкового премиум-аккаунта;
  • Универсальное пособие.

Обо всех подробностях акции можно узнать на официальном сайте игры. Раздача начнётся 25 ноября и продлится 12 месяцев.

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