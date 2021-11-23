Глава подразделения Nintendo выразил озабоченность событиями в Activision Blizzard

Теперь и глава американского подразделения Nintendo Даг Боузер отправил письмо сотрудникам внутренних студий компании. В нём он выразил свою озабоченность происходящим в Activision Blizzard и рассказал о противоречии ценностям компании.
Как и все вы, я плотно следил за последними событиями у Activision Blizzard и постоянными сообщениями о сексуальных домогательствах и токсичности. Я нахожу эти рассказы возмутительными и очень тревожными. Они противоречат моим ценностям, а также убеждениям, ценностям и политике нашей компании.
По словам Боузера, Nintendo «стремится создать открытое и инклюзивное место, где может работать абсолютно каждый». От отмечает, что подобное отношение ожидает от других организаций и партнёров. Также Боузер рассказал о «контакте с Activision и принятии определённых мер». Не совсем понятно, о каких именно мерах идёт речь.
В конце своего письма глава американского подразделения сообщил, что каждая компания в отрасли должна создать среду, в которой всех уважают и обращаются на равных. И где «все понимают последствия несоблюдения этих требований». Ранее на тему событий в Activision Blizzard высказались глава Xbox Фил Спенсер и глава PlayStation Джим Райан. Они рассказали о пересмотре своих отношений с компанией, если в ближайшее время ситуация не улучшится.
Скандал вокруг Бобби Котика набрал ход в ноябре 2021 года. Дело дошло до настоящей забастовки, а петицию об уходе главы компании подписало более 1500 человек. Котика обвиняют в дискриминации, поощрении домогательств и создании токсичной атмосферы в студиях. Ранее СМИ сообщили, что глава компании действительно может покинуть организацию, если в самое ближайшее время не исправит проблемы с дискриминацией и неподобающим поведением.
- 23 ноября 2021
-
09:21
-
08:57
-
08:26
-
00:48
- 22 ноября 2021
-
23:45
-
23:00
-
22:46
-
22:19
-
22:10
-
21:27
-
20:59
-
20:07
-
19:56
-
19:31
-
19:27
-
19:07
-
18:55
-
18:14
-
17:37
-
17:35
-
16:53
-
16:30
-
16:11
-
15:58
-
15:37
-
15:08
-
14:54
-
14:38
-
14:09
-
14:07
-
13:39
-
13:01
-
12:56
-
12:41
-
12:30