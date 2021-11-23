Кевин Спейси выплатит $ 31 млн создателям «Карточного домика» за срыв съёмок

В 2019 году началось судебное заседание между компанией MRC и Кевином Спейси. Организация подала иск к актёру, в котором говорилось о нарушении условий контракта о съёмках сериала «Карточный домик», где он исполнял главную роль и был исполнительным продюсером. Компания сообщила, что Спейси нарушил правила поведения прямо на съёмочной площадке, в том числе домогался до других сотрудников студии.

Из-за действий актёра организации пришлось свернуть съёмки как минимум двух серий шестого сезона, а также сократить количество серий с 13 до 8, сообщает MRC. Всё это произошло на фоне увольнения Спейси, из-за чего авторы полностью переписывали сценарий и получили дополнительные издержки.

Через некоторое время актёр подал ответный иск. В нём он заявил, что обвинения в домогательствах не могли быть основанием для увольнения. Это произошло «по экономическим соображениям». В 2020 году суд вынес решение в пользу MRC, а совсем недавно отклонил апелляцию актёра. Таким образом, Спейси теперь обязан выплатить компенсацию студии в размере $ 29,5 млн, а также оплатить судебные расходы — $ 1,4 млн. Вместе с налогами итоговая сумма превысит $ 31 млн.

Кевина Спейси уволили со съёмок «Карточного домика» в 2017 году. Это произошло на фоне скандала: актёр Энтони Рэпп рассказал, что Спейси домогался его, когда ему было 14 лет. Следом поступили заявления от других жертв. После этого актёра можно было увидеть только в новогодних обращениях на его YouTube-канале. Судя по всему, в большое кино ему теперь вход воспрещён.