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В Halo Infinite пройдёт событие в самурайском стиле с новыми наградами и испытаниями

В Halo Infinite пройдёт событие в самурайском стиле с новыми наградами и испытаниями
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Разработчики Halo Infinite выпустили трейлер, посвящённый новому событию в игре под названием Fracture: Tenrai. Это самурайский ивент, в ходе которого игроки смогут открыть новые награды за выполнение испытаний и повышение уровней боевого пропуска.

В ходе события можно получить:

  • Легендарный самурайский сет брони;
  • Новые скины для оружия;
  • Наплечники, маску и пояс;
  • Табличку с именем и фон.

Новые подробности появятся вместе со стартом ивента — 23 ноября в 21:00 мск.

Мультиплеер Halo Infinite вышел 15 ноября в стадии бета-теста. Разработчики выявили первые проблемы и ускорили прогрессию боевого пропуска.

Ранее авторы рассказали об отправке Halo Infinite в печать. Это значит, что сюжетная кампания должна выйти в срок — 8 декабря. Релиз состоится на ПК и консолях Xbox, а также в сервисе Game Pass.

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