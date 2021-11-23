Создатели World War 3 показали новый трейлер шутера к старту закрытого тестирования

Авторы World War 3 опубликовали новый трейлер проекта. В нём разработчики показали важность командного взаимодействия, а также продемонстрировали технику и вооружение, доступное в ближайшем бета-тестировании. Оно начнётся 25 ноября.

В ходе закрытого тестирования игрокам будут доступны два режима: «Командный бой» и «Спецоперация». Сражения пройдут на четырёх картах, в том числе в виртуальных Варшаве и Москве. Для получения доступа к бете необходимо приобрести один из внутриигровых наборов на официальном сайте: минимальный комплект стоит 1190 рублей.

Ранее MY.GAMES анонсировала президентский набор за 370 млн рублей — и его сразу купили. Он продавался в единственном экземпляре. Покупатель внёс 70 тысяч рублей в качестве первого взноса.