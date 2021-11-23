XDA: Windows 11 может появиться на компьютерах Apple

По данным издания XDA, срок действия эксклюзивной сделки Microsoft с Qualcomm завершится совсем скоро. Это значит, что Windows может появиться не только в сборках с процессорами Snapdragon. По информации издания, лицензированием уже заинтересовалась MediaTek.

После окончания сделки Windows 11 может также появиться на процессорах М1 компании Apple. Прямо сейчас запустить Windows-приложения на Mac можно только через виртуальную машину-эмулятор.

Microsoft заключила сделку с Qualcomm в 2016 году. По условиям соглашения ноутбуки под брендом Surface оснащались процессорами, основанными на технологиях ARM. Туда же входила линейка мобильных телефонов компании под операционной системой Windows Phone, однако её поддержка была прекращена в декабре 2019 года.