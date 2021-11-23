Утекли первые скриншоты GTA: The Definitive Edition для iOS и Android. На Switch хуже

Сборник GTA: The Definitive Edition выйдет на iOS и Android в начале 2022 года, однако в сети уже появились первые скриншоты со сборок на мобильных устройствах. Кадры из ремастеров GTA 3, San Andreas и Vice City смог найти пользователь под ником Tervel.

По словам энтузиаста, все скриншоты сделаны с iOS, но версия для Android не должна отличаться. Сама Rockstar Games пока не показывала внешний вид ремастеров на мобильных устройствах, но судя по этим кадрам нас ждёт примерно что-то подобное.

Пользователи в комментариях на удивление оценили качество сборника. По словам игроков, даже мобильные версии выглядят лучше, чем сборка на Nintendo Switch. Особенно отметили ремастер GTA 3, который выполнен на «очень хорошем уровне».

GTA: The Definitive Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Rockstar Games уже активно выпускает для сборника патчи, исправляющие самые насущные проблемы.