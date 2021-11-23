В American Truck Simulator добавят «дикий» штат Монтана
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Разработчики American Truck Simulator анонсировали новое дополнение. Оно посвящено штату Монтана, прославившемуся своей дикой и необузданной природой.
В DLC игроки смогут насладиться пейзажами гор и оврагов, ручьёв и могучих рек. На территории штата также находится Йеллоустонский национальный парк — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, так что пользователям наверняка дадут прокатиться вокруг его территории. Дата выхода расширения и его цена пока неизвестны.
Ранее создатели анонсировали ближайшее дополнение — оно посвящено Техасу. Самое интересное, что и у этого расширения нет даты релиза. Разработчики отшутились, что штат настолько огромный, что они боятся называть даже примерные сроки выхода — неудивительно.
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