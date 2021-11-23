Так мало? В Battlefield 2042 игроки критически редко воскрешают напарников

Работа медиков в Battlefield 2042 для многих загадка, поскольку раненых бойцов в целом мало кто поднимает. Это особенно заметно по экранам лучших игроков матча (туда иногда попадают врачи с 4-5 возрождениями) и статистике игроков.

Мы обратили внимание, что достижение «Мы никого не бросим!» которое дают за 100 оживлений товарищей по команде, получили меньше 10% игроков спустя 11 дней после старта раннего доступа. Что забавно, на PlayStation 5 (6,6%) статистика ниже, чем на ПК в Steam (8,3%).

Частично низкий показатель можно объяснить известным багом — если хотя бы чуть-чуть тело игрока во время критического ранения попадает в объект (стену, дверь, машину, ящик), то его попросту нельзя поднять, хотя значок будет светиться. Просто кнопка воскрешения не появляется. DICE уже в курсе бага и планирует его исправить.

С уничтожением техники также есть проблемы — специализированная ракетница с этим справляется тухло, тогда как эндгейм-снайпера оказывается куда эффективнее

Battlefield 2042 активно критикуют поклонники за дизайнерские решения и плохую производительность на ПК. Сейчас шутер входит в десятку худших игр Steam.