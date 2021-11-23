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Разработчики Cyberpunk 2077 назвали одну из возможных причин её провала

Разработчики Cyberpunk 2077 назвали одну из возможных причин её провала
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На недавней трансляции дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Филипп Вебер и квест-директор игры Павел Саско обсудили тему нелинейности проекта. По их словам, некоторыми её элементами вполне можно было пренебречь.

Изначально Вебер рассказал о квесте с Такамурой. Игрок может поехать с ним на место встречи, по пути пообщавшись на разные темы. Он может сказать, что приедет чуть позже. Также игрок может согласиться на поездку, однако в итоге передумать. И в каждом варианте разработчикам необходимо было продумать различные варианты диалогов и проверить все выборы на возможные ошибки.

Саско согласился, что подобная мини-вариативность отнимала много времени у создателей, при этом многие игроки даже не заметили труды разработчиков. По его словам, потраченное на мелочи время можно было реализовать в более важных элементах игры.

Ранее CD Projekt RED обновила дорожную карту контента для Cyberpunk 2077. Теперь обновления и дополнения перенесли на начало 2022 года. Это значит, что в этом году игра не получит никаких больших патчей. Изначально выпустить апдейты и DLC хотели до конца 2021 года.

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