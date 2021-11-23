Разработчики Cyberpunk 2077 назвали одну из возможных причин её провала

На недавней трансляции дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Филипп Вебер и квест-директор игры Павел Саско обсудили тему нелинейности проекта. По их словам, некоторыми её элементами вполне можно было пренебречь.
Изначально Вебер рассказал о квесте с Такамурой. Игрок может поехать с ним на место встречи, по пути пообщавшись на разные темы. Он может сказать, что приедет чуть позже. Также игрок может согласиться на поездку, однако в итоге передумать. И в каждом варианте разработчикам необходимо было продумать различные варианты диалогов и проверить все выборы на возможные ошибки.
Саско согласился, что подобная мини-вариативность отнимала много времени у создателей, при этом многие игроки даже не заметили труды разработчиков. По его словам, потраченное на мелочи время можно было реализовать в более важных элементах игры.
Ранее CD Projekt RED обновила дорожную карту контента для Cyberpunk 2077. Теперь обновления и дополнения перенесли на начало 2022 года. Это значит, что в этом году игра не получит никаких больших патчей. Изначально выпустить апдейты и DLC хотели до конца 2021 года.
- 23 ноября 2021
-
15:25
-
15:12
-
15:05
-
15:02
-
14:55
-
14:26
-
14:15
-
13:57
-
13:55
-
13:51
-
13:30
-
12:57
-
12:31
-
12:23
-
11:40
-
11:16
-
10:41
-
10:13
-
09:43
-
09:21
-
08:57
-
08:26
-
00:48
- 22 ноября 2021
-
23:45
-
23:00
-
22:46
-
22:19
-
22:10
-
21:27
-
20:59
-
20:07
-
19:56
-
19:31
-
19:27
-
19:07