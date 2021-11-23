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Автор популярного мода для WoW раскритиковал авторов за ужасное качество Shadowlands

Автор популярного мода для WoW раскритиковал авторов за ужасное качество Shadowlands
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Создатель знаменитых модов Deadly Boss Mods для World of Warcraft сообщил, что не сможет уделять нужное время проекту. В ситуации он винит плохое качество дополнения Shadowlands и скандалы в Blizzard.

Работа над DBM была ненадёжной уже какое-то время, темп снизится, так как начну работать полный рабочий день. В этом можно винить состояние Shadowlands и скандалы в Activision Blizzard. Я не могу осуждать игроков, которые недовольны игрой, компанию или Бобби Котика. Делайте, что считаете нужным.

В качестве выхода из ситуации моддер предложил поддержать работу над DBM и разработчиков Blizzard, которые не имеют ничего общего с «проблемами» Бобби Котика.

DBM помогает игрокам World of Warcraft в подземельях и рейдах. Аддон в том числе добавляет таймеры появления монстров и перезарядки способностей у боссов, а также оповещает в критические моменты.

Сложная жизнь моддера связана с масштабным оттоком игроков из-за плохой поддержки Shadowlands. В какой-то степени причиной послужили скандалы в Activision Blizzard и обвинения в сторону главы компании Бобби Котика.

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