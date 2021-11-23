В Minecraft создали локацию в стиле Cyberpunk 2077 после апокалипсиса

Пользователь Reddit под ником dxnkbarkeit опубликовал изображение небоскрёба с различными эффектами, который он создал в Minecraft. Благодаря графическим улучшениям получилась кинематографическая постапокалиптическая сцена.

Изображение лучше рассматривать в оригинале. Кликните на картинку из поста ниже.

Энтузиаст добавил эффекты объёмного тумана и глобального освещения. Через Blender накладывалась растительность c геометрическими узлами.

Некоторые пользователи не сразу поверили, что это изображение из Minecraft:

Думал, что это предварительный рендер, так как он буквально излучает атмосферу. Увеличение показало, что нет. Это всё выстроено из квадратов. Хорошая работа!

Minecraft вышла в 2011 году на ПК и со временем добралась до консолей и смартфонов. По мотивам игры в 2020 году вышел ролевой экшен Minecraft Dungeons, а на протяжении всего её жизненного цикла появились тысячи модификаций сообщества.