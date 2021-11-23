В Minecraft создали локацию в стиле Cyberpunk 2077 после апокалипсиса
Поделиться
Пользователь Reddit под ником dxnkbarkeit опубликовал изображение небоскрёба с различными эффектами, который он создал в Minecraft. Благодаря графическим улучшениям получилась кинематографическая постапокалиптическая сцена.
Изображение лучше рассматривать в оригинале. Кликните на картинку из поста ниже.
Энтузиаст добавил эффекты объёмного тумана и глобального освещения. Через Blender накладывалась растительность c геометрическими узлами.
Некоторые пользователи не сразу поверили, что это изображение из Minecraft:
Думал, что это предварительный рендер, так как он буквально излучает атмосферу. Увеличение показало, что нет. Это всё выстроено из квадратов. Хорошая работа!
Minecraft вышла в 2011 году на ПК и со временем добралась до консолей и смартфонов. По мотивам игры в 2020 году вышел ролевой экшен Minecraft Dungeons, а на протяжении всего её жизненного цикла появились тысячи модификаций сообщества.
Комментарии
- 23 ноября 2021
-
17:03
-
16:49
-
16:35
-
16:22
-
16:08
-
15:47
-
15:25
-
15:12
-
15:05
-
15:02
-
14:55
-
14:26
-
14:15
-
13:57
-
13:55
-
13:51
-
13:30
-
12:57
-
12:31
-
12:23
-
11:40
-
11:16
-
10:41
-
10:13
-
09:43
-
09:21
-
08:57
-
08:26
-
00:48
- 22 ноября 2021
-
23:45
-
23:00
-
22:46
-
22:19
-
22:10
-
21:27
Партнерский контент