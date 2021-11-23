Фанат Dark Souls 3 нарисовал картину с часовней из дополнения Ashes of Ariandel
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Художник под ником ArtbyAEB показал картину с локацией из DLC «Прах Арианделя» для Dark Souls 3. Он изобразил часовню Арианделя, на картину также попал висячий мост. Работа выполнена исключительно в мрачных оттенках, а проблески света можно заметить только у входа в часовню. Автор хотел передать атмосферу локации и дух экшена.
Игроки в комментариях под записью оценили работу художника. Thescottishguy87 отметил, что чувствует погружение в эту локацию даже сквозь картину. Часовня — ключевой элемент уровня, поскольку именно в её подвалах находится заключительный босс аддона.
Ознакомиться с другими работами автора можно в его профиле. За плечами художника множество артов по Bloodborne и The Elder Scrolls Online.
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