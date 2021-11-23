Выход наследника «Корсаров» перенесли, чтобы выпустить больше контента

Команда энтузиастов из студии Mauris решила отложить премьеру Corsairs Legacy до следующего года, чтобы сразу же выпустить побольше контента.
Изначально разработчики хотели выпустить часть на суше, а уже в 2022-м расширить геймплей до мореплавания. Справедливо поразмыслив, в команде решили отложить выпуск, но дать игрокам сразу и сушу, и море. Затем, в 2023-м, должен появиться последний аспект Corsairs Legacy — открытый мир.
Вдобавок студия получила дополнительные инвестиции, которые помогут расширить команду (сейчас в ней уже 15 специалистов) и повысить качество. При этом уже сейчас реализован геймплей на суше и игра в кости — в ближайшее время до ума доведут симуляцию парусников.
Сейчас в Steam идёт 48-часовой зацикленный марафон, где руководитель проекта Владимир Бондаренко делится подробностями игры. Само видео идёт пять минут, и его можно полностью увидеть ниже.
- 23 ноября 2021
-
17:03
-
16:49
-
16:35
-
16:22
-
16:08
-
15:47
-
15:25
-
15:12
-
15:05
-
15:02
-
14:55
-
14:26
-
14:15
-
13:57
-
13:55
-
13:51
-
13:30
-
12:57
-
12:31
-
12:23
-
11:40
-
11:16
-
10:41
-
10:13
-
09:43
-
09:21
-
08:57
-
08:26
-
00:48
- 22 ноября 2021
-
23:45
-
23:00
-
22:46
-
22:19
-
22:10
-
21:27