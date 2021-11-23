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Выход наследника «Корсаров» перенесли, чтобы выпустить больше контента

Выход наследника «Корсаров» перенесли, чтобы выпустить больше контента
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Команда энтузиастов из студии Mauris решила отложить премьеру Corsairs Legacy до следующего года, чтобы сразу же выпустить побольше контента.

Изначально разработчики хотели выпустить часть на суше, а уже в 2022-м расширить геймплей до мореплавания. Справедливо поразмыслив, в команде решили отложить выпуск, но дать игрокам сразу и сушу, и море. Затем, в 2023-м, должен появиться последний аспект Corsairs Legacy — открытый мир.

Вдобавок студия получила дополнительные инвестиции, которые помогут расширить команду (сейчас в ней уже 15 специалистов) и повысить качество. При этом уже сейчас реализован геймплей на суше и игра в кости — в ближайшее время до ума доведут симуляцию парусников.

Сейчас в Steam идёт 48-часовой зацикленный марафон, где руководитель проекта Владимир Бондаренко делится подробностями игры. Само видео идёт пять минут, и его можно полностью увидеть ниже.

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