Дом в Майами украсили в стиле GTA: Vice City

Rockstar при создании Вайс-Сити вдохновлялась городом Майами. Игроки уже сравнивали настоящую Флориду и места в GTA: Vice City, а кто-то из фанатов решил и вовсе украсить одно из зданий в стиле культовой игры.

На фасаде дома можно увидеть арты с персонажами Vice City. Само изображение выполнено в ярких красках и точно передаёт официальные изображения с Лэнсом, Сонни Форелли, Мерседес Кортес и другими героями.

Сохранился ли арт по сей день — неизвестно, но в картах Google можно найти это здание и оно датируется 21 января 2021 года.

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Некоторые пользователи не из Майами отметили, что хотели бы жить в этом доме, ну или хотя бы по соседству. DavidL21 отметил, что, гуляя по городу, можно наткнуться на этот арт и проникнуться атмосферой и ностальгией.