История бунтарей: книгу про Devolver Digital выпустят на русском языке

Издательство «Бомбора» выпустит ещё одну видеоигровую книгу на русском — на этот раз про историю становления независимого издательства Devolver Digital.
Книгу позиционируют как интересное чтиво не только для поклонников компании или видеоигр в целом, но и для тех, кого интересуют увлекательные истории — те, что полны драмы, сомнений, надежды и радости. Того, что понимает каждый живой человек.
За перевод взялся известный поклонник DOOM и «Перри Родан» Михаил Бочаров, а среди помощников отметились Алексей Матвеев, литературный редактор Александр Куликов и научный редактор Святослав Торик.
Михаил Бочаров дал «Чемпионату» комментарий к анонсу:
Мы завершили перевод книги про историю серии Resident Evil, и вот пришла пора работать над чем-то новым. На этот раз у нас книга про историю целого издательства.
Devolver издала сотню игр и вписала себя в историю как компания бунтарей, манеры и предпочтения которых привлекли $ 1 млрд.
Книга пропитана духом Devolver: она написана по-бунтарски и не стесняется этого. Если и писать историю такой разносторонней и прорывной компании, то именно так.
Devolver Digital известна множеством инди-хитов, среди которых Hotline Miami, перезапуск Shadow Warrior, The Talos Principle, My Friend Pedro, Katana Zero, Fall Guys, Carrion и Loop Hero. К релизу сейчас готовятся Shadow Warrior 3 и Weird West.
- 23 ноября 2021
-
17:03
-
16:49
-
16:35
-
16:22
-
16:08
-
15:47
-
15:25
-
15:12
-
15:05
-
15:02
-
14:55
-
14:26
-
14:15
-
13:57
-
13:55
-
13:51
-
13:30
-
12:57
-
12:31
-
12:23
-
11:40
-
11:16
-
10:41
-
10:13
-
09:43
-
09:21
-
08:57
-
08:26
-
00:48
- 22 ноября 2021
-
23:45
-
23:00
-
22:46
-
22:19
-
22:10
-
21:27