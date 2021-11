История бунтарей: книгу про Devolver Digital выпустят на русском языке

Издательство «Бомбора» выпустит ещё одну видеоигровую книгу на русском — на этот раз про историю становления независимого издательства Devolver Digital.

Книгу позиционируют как интересное чтиво не только для поклонников компании или видеоигр в целом, но и для тех, кого интересуют увлекательные истории — те, что полны драмы, сомнений, надежды и радости. Того, что понимает каждый живой человек.

За перевод взялся известный поклонник DOOM и «Перри Родан» Михаил Бочаров, а среди помощников отметились Алексей Матвеев, литературный редактор Александр Куликов и научный редактор Святослав Торик.

Михаил Бочаров дал «Чемпионату» комментарий к анонсу:

Мы завершили перевод книги про историю серии Resident Evil, и вот пришла пора работать над чем-то новым. На этот раз у нас книга про историю целого издательства.



Devolver издала сотню игр и вписала себя в историю как компания бунтарей, манеры и предпочтения которых привлекли $ 1 млрд.



Книга пропитана духом Devolver: она написана по-бунтарски и не стесняется этого. Если и писать историю такой разносторонней и прорывной компании, то именно так.

Devolver Digital известна множеством инди-хитов, среди которых Hotline Miami, перезапуск Shadow Warrior, The Talos Principle, My Friend Pedro, Katana Zero, Fall Guys, Carrion и Loop Hero. К релизу сейчас готовятся Shadow Warrior 3 и Weird West.