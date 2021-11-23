Как в World of Tanks получить французский премиум танк восьмого уровня?

Авторы World of Tanks анонсировали проведение события «Легенда об охотнике». Событие продлится с 26 ноября по 6 декабря. Можно будет получить различные награды, но самой ценной из них станет французский премиум танк восьмого уровня AltProto AMX 30.

Разработчики экшена выпустили ролик, который выполнен в виде рассказа истории. Закадровые голоса как бы озвучивают танки и повествуют о произошедших событиях. История разделена на пять глав, в каждой из которых рассказывается об участии танка в боевых действиях.

Новость по теме В World of Tanks раздадут подарки. Игроки получат кредиты и другие ценные предметы

Для озвучивания авторы World of Tanks привлекли известных актёров дубляжа. Например, роль AltProto AMX 30 играет Денис Беспалый, который озвучил Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана и Нейтана Дрейка в серии игр Ucnharted.