В Red Dead Redemption 2 добавили слоу-мо из «Матрицы» и Max Payne

Энтузиасты с Nexus Mods сделали для Red Dead Redemption 2 мод, который привносит в экшен замедление времени при перестрелках в стиле «Матрицы» и Max Payne.
Мод The Bullet Time замедляет время при прицеливании, позволяя эффективно и даже стильно уклоняться от пуль. Способность открывается с первой главы и работает в разных режимах.
При активации навыка отключается автоприцеливание и не подсвечиваются уязвимые красные зоны противников. Отметки способности «Мёртвый глаз» всё ещё работают, однако здесь они бесполезные. Замедление активно во время прицеливания или пока есть запас «Мёртвого глаза». К сожалению, прыгать как Макс Пейн не получится.
Red Dead Redemption 2 вышла в 2018 году на PS4 и Xbox One, а позже появилась и на PC. Пока неизвестно, обновят ли игру под консоли нынешнего поколения. Между тем Rockstar готовит очередной выпуск GTA 5 — теперь для PS5 и Xbox Series.
- 23 ноября 2021
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