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GTA Online и Red Dead Online могут пострадать от проблем GTA: The Definitive Edition

GTA Online и Red Dead Online могут пострадать от проблем GTA: The Definitive Edition
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Rockstar может лично заняться исправлением Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, о чём сообщает известный инсайдер Tez2.

Издатель уже лично извинился за проблемы переиздания, а теперь многие разработчики могут лично взяться за улучшение The Definitive Edition. Из-за этого, правда, могут пострадать GTA Online и Red Dead Online, поскольку работа над ними замедлится или даже временно остановится.

Есть вероятность, что обновления для GTA Online и Red Dead Online могут отложить за пределы их стандартного тайминга.

GTA: The Definitive Edition критикуют практически за всё — за баги, производительность и спорные нововведения вроде нового освещения и увеличения дальности прорисовки. Зачастую игра выглядит комедийно плохо, особенно San Andreas и многие её персонажи.

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