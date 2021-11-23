В PUBG Mobile появились промокоды на снаряжение

Сайт Pocket Gamer опубликовал список кодов для получения бесплатных наград в PUBG Mobile. Среди них облики, компаньоны и фрагменты для королевской битвы.
Срок действия многих кодов уже истёк, но некоторые всё ещё можно использовать.
- EBGURMTDOKS — комплект «Золотой гонщик»
- BBKTZEZET3 — костюм льва
Также есть коды для получения карт переименования, которые позволят изменить никнейм. Каждый рассчитан на тысячу использований. Если при применении кода появляется ошибка, значит, его уже использовали максимальное количество раз.
- KV90F5HKSE2ZG
- 49BQVOG3TPYKW
- HAUIPYAIQNHRX
- MLTUZN5059ALZ
- P78A4VLHX236C
- 8CZ16GFYZX10Y
- 234V161OVWJ04
- XLBI0WQ97HKOW
- F4P6B64QBXTCA
- IDMG22KQ3DXHQ
- NRNVM72QB9X4S
- U9P3JQHQLN1OJ
- HJ4XVYGP5QHO
- 0RHPRRODCO4A1
- SAFXEIQK4442M
- CYQZ9LWSKPTCJ
- 9JSLKMYEVHXGU
- ALL1AQNC6MDPF
- ZUGY58KYGFW9I
- MW36TNNOP25PO
- EUOYMJFLE1K28
- ERKDYCUDCYWY3
- M8BDLRKZXXI80
- CNJ5KH507QNJD
- WUZV35FW0FUBH
- 2JTB6SA87SRM0
- DV3PI3W2BKKBD
- FMIK0PFUTII7Z
- 2LVNB9ZC4SXY9
- SN78D872YJIVX
Для активации кода необходимо перейти в центр погашения кодов (Redemption center). Первое поле, которое можно найти в левом верхнем углу экрана, заполняется идентификатором персонажа, а второе — кодом погашения. В последнее поле вводится код подтверждения, после чего награды появятся в почте.
Королевская битва PUBG Mobile доступна на смартфонах и планшетах на системах iOS и Android.
- 23 ноября 2021
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