В PUBG Mobile появились промокоды на снаряжение

Сайт Pocket Gamer опубликовал список кодов для получения бесплатных наград в PUBG Mobile. Среди них облики, компаньоны и фрагменты для королевской битвы.

Срок действия многих кодов уже истёк, но некоторые всё ещё можно использовать.

EBGURMTDOKS — комплект «Золотой гонщик»

BBKTZEZET3 — костюм льва

Также есть коды для получения карт переименования, которые позволят изменить никнейм. Каждый рассчитан на тысячу использований. Если при применении кода появляется ошибка, значит, его уже использовали максимальное количество раз.

KV90F5HKSE2ZG

49BQVOG3TPYKW

HAUIPYAIQNHRX

MLTUZN5059ALZ

P78A4VLHX236C

8CZ16GFYZX10Y

234V161OVWJ04

XLBI0WQ97HKOW

F4P6B64QBXTCA

IDMG22KQ3DXHQ

NRNVM72QB9X4S

U9P3JQHQLN1OJ

HJ4XVYGP5QHO

0RHPRRODCO4A1

SAFXEIQK4442M

CYQZ9LWSKPTCJ

9JSLKMYEVHXGU

ALL1AQNC6MDPF

ZUGY58KYGFW9I

MW36TNNOP25PO

EUOYMJFLE1K28

ERKDYCUDCYWY3

M8BDLRKZXXI80

CNJ5KH507QNJD

WUZV35FW0FUBH

2JTB6SA87SRM0

DV3PI3W2BKKBD

FMIK0PFUTII7Z

2LVNB9ZC4SXY9

SN78D872YJIVX

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Для активации кода необходимо перейти в центр погашения кодов (Redemption center). Первое поле, которое можно найти в левом верхнем углу экрана, заполняется идентификатором персонажа, а второе — кодом погашения. В последнее поле вводится код подтверждения, после чего награды появятся в почте.

Королевская битва PUBG Mobile доступна на смартфонах и планшетах на системах iOS и Android.