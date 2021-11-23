У сюжетного дополнения Terminator: Resistance появились дата выхода, трейлер и описание

Издатель Reef Entertainment и разработчик Teyon полноценно представили сюжетное дополнение для Terminator: Resistance — Annihilation Line. Оно выйдет уже 10 декабря на PS5 и ПК.

Главным героем выступит отец Джона Коннера — Кайл Риз. Посреди основной сюжетной кампании Resistance он по приказу сына отправится в поселение Нортридж, связь с которым неожиданным образом пропала. Задаваясь вопросами, почему никто не отвечает, выжил ли кто-то и связана ли с этим «Скайнет», герои отправляются в путь.

Небольшая команда сопротивления под управлением Кайло Риза отправляется в самую опасную зону — место за пределами Линии Аннигиляции.

Разработчики подготовили новые виды оружия и Терминаторов, включая модели T-600 и HK Centurion. До этого они никогда не появлялись в играх по мотивам вселенной.

Игра доступна на PS5, Xbox One, PS4 и ПК, но дополнение выйдет только на ПК и PS5. Оно будет платным.