Microsoft создала интерактивный музей Xbox прямо у вас в браузере

В этом году Xbox исполнилось 20 лет. В честь этого Microsoft создала и запустила интерактивный виртуальный музей, который могут посетить все желающие прямо через браузер.
На выставке есть несколько блоков для изучения. Они представляют собой разные поколения консолей Xbox и их ключевые события. Отдельные ветки также получили Halo и достижения самого игрока — поэтому желательно зайти в свой профиль Xbox. В каждом блоке можно бегать с помощью виртуального аватара и изучать разделы.
Ещё есть хронологическая линия важных моментов в истории Xbox. Например, анонс консолей Xbox Series и их релиз. Полоска захватывает период вплоть до 2022 года — в неё попал релиз Halo Infinite, который состоится 8 декабря.
История консолей чем-то напоминает систему из Astro's Playroom на PS5. Однако в музее Xbox можно изучить важные моменты более детально и реализована выставка прямо в браузере, а не в отдельной игре.
- 23 ноября 2021
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