Пролог «Мира Юрского периода 3» показывает динозавров 65 млн лет назад

Universal Pictures представила пятиминутный пролог третьей части «Мира Юрского периода» с подзаголовком «Господство». В нём показывают динозавров 65 млн лет назад — до их вымирания.

Подробности сюжета «Мира Юрского периода: Господство» пока неизвестны, но события должны развернуться, что очевидно, после второй части. Тогда на свободу вырвались клонированные динозавры.

На пост режиссёра вернулся Колин Треворроу, который также занялся сценарием вместе с Эмилией Кармайкл и Дереком Коннолли.

Главные роли сыграли Крис Пратт («Стражи Галактики», «Пассажиры») и Брайс Даллас Ховард («Таинственный лес», «Мандерлей»). Также в фильме появятся ветераны оригинального «Парка Юрского периода» Сэм Нил, Лора Дерн, Джефф Голдблюм и Б.Д. Вонг.

Также Universal Pictures представила ещё один постер предстоящего фильма с кадром из пролога.

Фото: Universal Pictures

Премьера картины «Мир Юрского периода: Господство» состоится 10 июня 2022 года.