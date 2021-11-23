Киану Ривз хочет в киновселенную Marvel

Издание Esquire пригласило Киану Ривза для ответов на вопросы фанатов. Актёра очень часто спрашивали о том, появится ли он когда-нибудь в фильмах Marvel Studios. Ривз отметил, что сам ждёт этого момента с нетерпением.

По словам Киану Ривза, вся вселенная Marvel невероятно масштабная — почти как мультивселенная. Стать её частью было бы для актёра честью, потому что в ней работают многие талантливые режиссёры.

Разве это не больше, чем вселенная? Это почти как мультивселенная… буквально марвелвёрс. Это было бы честью для меня. Есть несколько поразительных режиссеров, у которых уникальный подход к работе. Я был бы рад поучаствовать в этом деле.

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Ранее СМИ сообщали, что президент Marvel Studios Кевин Файги говорил с Ривзом по поводу его присоединения, но что они решили — неизвестно. Больше всего слухов говорило о том, что Киану Ривз сыграет Призрачного гонщика. Кто знает, возможно у Файги и Marvel действительно есть планы на актёра.