Для покупки всего контента в Halo Infinite понадобится более 75 тыс. рублей

Пользователь Reddit под псевдонимом RevenantCommunity подсчитал, сколько понадобится денег на открытие всех предметов в мультиплеере Halo Infinite. На это уйдёт $ 1035 или более 75 тыс. рублей.

Как отмечает RevenantCommunity, экипировки и косметические предметы приобретаются через оплаченный боевой пропуск или дополнительные микротранзакции в магазине.

Если я куплю шесть предметов в магазине, я потрачу столько, сколько пришлось бы заплатить за игру. Остаётся ещё 150 товаров. Я бы с радостью заплатил полную цену за эту чёртову игру, а подобный бесплатный кусок ничего не значит для меня.

Также пользователь обратил внимание, что в предыдущих частях Halo все предметы так или иначе открывались за игровые заслуги.

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В комментариях поддерживают позицию RevenantCommunity о том, что многие франшизы уничтожаются со временем ради прибыли.

Это сделано специально. Они знают, что большинству геймеров больше 25 и они работают полный рабочий день, то есть их свободное время ограничено, но есть располагаемый доход.

Однако некоторые пользователи оправдывают такой подход тем, что игра бесплатная.

Проект бесплатный. Многие люди, которые не стали бы играть из-за дороговизны, теперь это делают. Играть нужно ради удовольствия, и никто не заставляет вас ничего покупать. Все хотят бесплатную игру с бесплатными предметами. Расслабьтесь. Это бизнес, на котором должны зарабатываться деньги.

Мультиплеер Halo Infinite на стадии беты вышел 15 ноября. Платный боевой пропуск с предметами тогда прокачивался только за выполнение сложных испытаний. После недовольства фанатов количество получаемого опыта увеличили, а задания переработали.