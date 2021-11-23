Реалистичность CG-модели на Unreal Engine 5 шокировала людей
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Ziva Dynamics продемонстрировала раннюю версию ZRT Face Trainer через CG-модель на движке Unreal Engine 5 в реальном времени. Технология позволит создавать модели своих лиц с разной мимикой.
В комментариях на Reddit некоторые испытали и восторг, и испуг одновременно.
Самое жуткое для меня — это когда она обнажает зубы. В этом есть что-то неправильное. В остальном на несколько секунд я подумал, что это реальный человек. В частности, освещение делает эту работу очень хорошей. Это почти то, как должно быть, и это меня слегка пугает.
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Другие пользователи обратили внимание на черноту внутри рта модели, а также отсутствие отражение или блеска от слюны, которой недостаёт во время улыбок. Также не хватает отбрасываемых теней на зубах, из-за чего они выглядят слишком ярко. На реализацию подобных деталей нужны большие вычислительные мощности.
Один из пользователей отметил хищный «мёртвый взгляд» девушки.
В наших глазах есть что-то такое, что сложно понять. Обычно они слегка двигаются, что бы мы ни делали. Здесь взгляд всегда сфокусирован в одной точке. Этот взгляд «мёртвых глаз» напоминает мне хищника, который оценивает вас независимо от мимики.
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