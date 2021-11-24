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Самая богатая стримерша Twitch раздаст 7,5 млн рублей студентам

Самая богатая стримерша Twitch раздаст 7,5 млн рублей студентам
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Американская стримерша Имейн Pokimane Анис и киберспортивная платформа AVGL.org организовали конкурс с призовым фондом в $ 100 тыс. (~7,5 млн рублей) на обучение. Инициатива создана для студентов, которые интересуются виртуальными соревнованиями и желают получать образование. Создательница контента и сервис выделили равные суммы в общий призовой.

Для участия в конкурсе необходимо выполнить творческое задание. Нужно записать видеоролик длительностью 1-2 минуты и рассказать о себе, а также обрисовать жизненную цель в качестве геймера. Заявки могут отправить школьники младшей и старшей школы из США или Канады, а также абитуриенты и аспиранты.

Итоги будут подведены ближе к осени 2022 года, когда университеты откроют двери новым студентам. Всего выберут 10 победителей. Каждый из них получит по $ 10 тыс.

Стримерша Pokimane пользуется большой популярностью на Twitch. В октябре 2021 года в сети появились слитые данные о доходности контент-мейкеров, и Анис заняла в нём 39-е место с $ 1,5 млн прибыли. При этом она обогнала всех остальных девушек, которые проводят трансляции.

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