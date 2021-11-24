Для Battlefield 2042 анонсировали два больших патча с кучей исправлений

DICE выпустила большое обращение в блоге Battlefield касательно ближайших обновления для свеженькой Battlefield 2042. Разработчики представили два ближайших крупных патча — первый выйдет 25 ноября, а второй примерно через неделю, в начале ноября.

Ближайшее обновление в первую очередь нацелено на улучшение стрельбы из оружия — злосчастный разброс пуль станет менее рандомным и метко стрелять очередью станет куда проще, а вместе с этим глобально улучшится точность стрельбы для множества оружия. А вот крайне эффективные пистолеты-пулемёты перестанут быть такими уж эффективными при стрельбе на средней и дальней дистанциях. Из других изменений:

Ховерборд станет менее эффективным — ему уменьшат здоровье и урон от оружия;

Урон от снарядов вертолёта Nightbird также снизят — он слишком смертоносный;

Исправят баг с невозможностью возродить союзников рядом с объектами или стеной;

В Portal вернётся беспилотник из Bad Company 2;

С третьим патчем продолжает балансировать разброс пуль и снизят эффективность тяжёлой снайперской винтовки NTW-50 — той самой, что уничтожает танк примерно вдвое быстрее специализированной ракетницы. Также среди изменений:

Масштабное улучшение интерфейса — особенно карточек игроков и меню сборки оружия;

Введение еженедельные испытаний для открытия косметических предметов;

Улучшение и корректировка графики;

Более 150 исправлений багов на картах;

Совершенствование геометрии объектов;

Исправление работы звука;

Множество исправлений работы ботов — теперь они могут возрождать;

Десятки точечных улучшений способностей оперативников;

В студии подтвердили, что поведение мыши на ПК и аим-ассиста на консолях идёт вразрез с задумкой. Их планируют исправить в ближайшее время, но когда именно, пока затрудняются ответить. Возможно, в третьем патче (начало декабря).

Battlefield 2042 вышла 19 ноября и подверглась волне критики. Сейчас шутер входит в десятку игр Steam с худшим рейтингом.