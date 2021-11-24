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ПК назвали главной игровой платформой, а награду забрал сам Гейб Ньюэлл

ПК назвали главной игровой платформой, а награду забрал сам Гейб Ньюэлл
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Прямо сейчас проходит церемония награждения Golden Joystick Award 2021, где уже назвали «Главную игровую платформу на все времена» — ей стал персональный компьютер. Более того, награду забрал глава Valve и создатель Steam Гейб Ньюэлл. Оно и не удивительно, учитывая его вклад в развитие платформы.

Среди конкурентов ПК были PS1, PS2, PS4 и SNES. Но вполне ожидаемо, что в такой номинации должна победить платформа, которая пережила и переживёт их всех — компьютер слишком универсальный, а благодаря тому же Steam ещё и очень удобный.

От лица всех, кто сделал ПК лучшей игровой платформой в истории, я с большой частью принимаю эту награду.

Рейтинг платформ по версии Golden Joystick Award 2021

  1. ПК
  2. PS2
  3. SNES
  4. PS4
  5. PS1.
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