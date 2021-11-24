Dark Souls стала лучшей игрой всех времён на Golden Joysticks Awards

На премии Golden Joysticks Awards в этом году назвали не только лучшие игры уходящего 2021-го, но и главную платформу (ПК) и ультимативную игру всех времён и народов. Ей стала Dark Souls.

Рейтинг выглядит следующим образом:

Dark Souls DOOM (1993) The Legend of Zelda: Breath of the WIld Half-Life 2 Minecraft.

Награду забрал представитель Bandai Namco, который отметил, что разработчики из FromSoftware сейчас очень заняты завершением производства Elden Ring и вполне ожидаемо не смогли посетить мероприятие. Согласны с таким перечнем или хотите что-то поменять?

Примечательно, что самой ожидаемой игрой мероприятия стала как раз Elden Ring, тогда как лучшей игрой 2021 года назвали Resident Evil Village — а вот критики выбрали Deathloop.