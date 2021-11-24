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Названы лучшие игры всех времён от Golden Joysticks Awards: Minecraft, Dark Souls, DOOM, Half-Life 2

Dark Souls стала лучшей игрой всех времён на Golden Joysticks Awards
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На премии Golden Joysticks Awards в этом году назвали не только лучшие игры уходящего 2021-го, но и главную платформу (ПК) и ультимативную игру всех времён и народов. Ей стала Dark Souls.

Рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Dark Souls
  2. DOOM (1993)
  3. The Legend of Zelda: Breath of the WIld
  4. Half-Life 2
  5. Minecraft.

Награду забрал представитель Bandai Namco, который отметил, что разработчики из FromSoftware сейчас очень заняты завершением производства Elden Ring и вполне ожидаемо не смогли посетить мероприятие. Согласны с таким перечнем или хотите что-то поменять?

Примечательно, что самой ожидаемой игрой мероприятия стала как раз Elden Ring, тогда как лучшей игрой 2021 года назвали Resident Evil Village — а вот критики выбрали Deathloop.

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