Dark Souls стала лучшей игрой всех времён на Golden Joysticks Awards
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На премии Golden Joysticks Awards в этом году назвали не только лучшие игры уходящего 2021-го, но и главную платформу (ПК) и ультимативную игру всех времён и народов. Ей стала Dark Souls.
Рейтинг выглядит следующим образом:
- Dark Souls
- DOOM (1993)
- The Legend of Zelda: Breath of the WIld
- Half-Life 2
- Minecraft.
Награду забрал представитель Bandai Namco, который отметил, что разработчики из FromSoftware сейчас очень заняты завершением производства Elden Ring и вполне ожидаемо не смогли посетить мероприятие. Согласны с таким перечнем или хотите что-то поменять?
Примечательно, что самой ожидаемой игрой мероприятия стала как раз Elden Ring, тогда как лучшей игрой 2021 года назвали Resident Evil Village — а вот критики выбрали Deathloop.
Новость по темеЛауреаты премии Golden Joystick Award 2021
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