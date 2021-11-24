Вслед за Activision Blizzard в скандал с дискриминацией влипла PlayStation

Новостей о дискриминации в игровой индустрии становится всё больше. Так, 22 ноября, в суд на PlayStation подала Эмма Махо, бывшая сотрудница организации. Она работала в компании на должности аналитика IT-безопасности. Об этом сообщает издание Axios.

Махо заявила, что за 5 лет работы не получила ни одного повышения. При этом она утверждает, что её зарплата была меньше, чем у мужчин на тех же позициях. В иске также говорится об игнорировании любых вопросов о повышении. Долгое время она пыталась понять, чем нужно отличиться, чтобы пройти выше по карьерной лестнице, но так и не получила ответов от руководства.

В конечном итоге в 2021 году Махо подала заявление начальству с жалобами на дискриминацию. Вместо ответа ей прислали уведомление об увольнении, причина — якобы ликвидация подразделения, к которому сотрудница не имела никакого отношения. Махо попросила у суда разрешение на создание группового иска — так к нему смогут подключиться другие сотрудники, которые сталкивались с дискриминацией в PlayStation.

Это уже далеко не первый скандал за последнее время на тему неподобающего отношения к отдельным работникам игровой индустрии. Ранее с этим уже столкнулась Ubisoft, а в Activision Blizzard из-за харассмента могут уволить главу компании Бобби Котика, который возглавлял организацию более 30 лет.