В FIFA 22 вышел новый патч. Забивать станет легче

EA Sports выпустила Live Tuning Update для FIFA 22 — обновление на серверах компании, которое не требует изменения клиента. Таким образом, пользователям не нужно скачивать патч, все изменения происходят на стороне разработчиков.

Создатели увеличили скорость полёта мяча при прицельных ударах. Причём изменению подверглись выстрелы как в пределах, так и из-за пределов штрафной. Теперь вратарю будет гораздо сложнее отбивать удары от футболиста с высоким показателем силы удара.

Также разработчики внесли изменения в тактику командного прессинга. Теперь она длится 20 секунд, причём длительность напрямую зависит от владения мячом соперника. Перезарядку уменьшили до 100 секунд — раньше было 120. Таким образом, разработчики ускорили темп игры, ведь одной из выигрышных тактик были постоянные перепасовки до победного.

Ранее в FIFA 22 Ultimate Team появился новый челлендж. В режиме Squad Battles можно сыграть против состава Гарри Кейна в фирменной форме «Чёрной пятницы».