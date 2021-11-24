Энтузиаст воссоздал фотографии своей мамы в Forza Horizon 5

Пользователь Reddit под псевдонимом the_architects_427 воспроизвёл фотографии своей мамы во время медового месяца в Forza Horizon 5. По словам автора, фотографии были сделаны довольно давно в Мексике. Он подумал, что было бы здорово воссоздать их в проекте Microsoft, так как это одна из немногих игр с подходящим для этого сеттингом.

Воспроизводство игровых элементов из реальной жизни в игру и наоборот стало обычным делом для многих фанатов. Ранее энтузиаст воссоздал несколько карт Battlefield 2042 из LEGO. На его работу даже обратили внимание разработчики из DICE. По словам автора, на каждую «карту» уходит около 8 тысяч деталей. Ранее он также создавал карты из Battlefield 4, Battlefield 1 и Battlefield 5.