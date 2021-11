Креативный директор Dragon Age 4 неожиданно уволился из BioWare

По информации издания Kotaku, творческий директор Dragon Age 4 Мэттью Голдмэн неожиданно покинул BioWare. Голдмэн — ветеран студии. Он проработал в компании более 20 лет и приложил руку к таким проектам, как Baldur's Gate II, Star Wars: Knights of the Old Republic и Dragon Age: Origins.

Во внутреннем письме сотрудникам генеральный менеджер компании Гэри Маккей рассказал, что понимает, как уход одного из ведущих разработчиков-ветеранов может повлиять на настроение остальных членов команды. По его словам, увольнение прошло по обоюдному согласию. Он также заверил, что студия всё ещё намерена выпустить проект высочайшего уровня. В этот раз »игра выйдет только тогда, когда она будет соответствовать стандартам качества BioWare».

Уход Голдмэна выглядит очень подозрительно на фоне совсем недавних постов сотрудника в «Твиттере», где он хвалил свою студию и издателя в лице EA. Голдмэн называл условия работы «очень гибкими» и призывал талантливых разработчиков присоединиться к команде для работы над Dragon Age 4.

Ранее стало известно, что четвёртая часть знаменитой серии не выйдет на PS4 и Xbox One. Судя по всему, BioWare постарается избежать ошибки, которую допустила во время разработки Dragon Age Inquisition. Тогда разработчикам пришлось создавать игру не только для консолей прошлого поколения (PS3 и Xbox 360), но и для текущего.