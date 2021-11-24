Игроки в Battlefield 2042 прячут вертолёты и другую технику прямо в зданиях

Баги и недоработки Battlefield 2042 с каждым днём становятся всё веселее. Совсем недавно игроки обнаружили новый эксплойт, позволяющий прятать вертолёты от вражеского огня прямо в зданиях. Таким образом, они дожидаются полной починки техники, а затем продолжают вести бой.
Судя по всему, баг работает из-за отсутствия коллизий у некоторых зданий. Это значит, что для них не прописаны функции физического движка. Такое встречается как минимум на окраине карты «Калейдоскоп». Игроки в комментариях отмечают, что встречали подобные баги и на других полях битв.
Ранее создатели Battlefield 2042 анонсировали два больших патча с кучей исправлений. Первый выйдет уже 25 ноября, а второй – примерно через неделю, в начале декабря. Сейчас шутер входит в десятку игр Steam с худшим рейтингом.
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