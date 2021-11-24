Для Genshin Impact вышло обновление 2.3. Оно добавило новых героев, задания и оружие

Студия miHoYo выпустила обновление 2.3 для Genshin Impact. В игре появились новые персонажи, оружие, задания и многое другое.

Главные нововведения:

Два новых героя: Пятизвёздочный Аратаки Итто и четырёхзвёздочный Гороу. Первый персонаж сосредоточен на ведении ближнего боя, тогда как Гороу выступает лучником с различными умениями;

Свежие испытания, за выполнение которых игроки получат награды;

Задание с массовым исчезновением мелких животных. Игрокам предстоит познакомиться с таинственным псом-воином и спасти потерявшихся зверей;

Новый босс — Золотой волчий вожак. Он сможет призывать различных существ, а после второй фазы вожак станет свирепее.

2.3 стало последним обновлением в этом году. Релиз патча 2.4 состоится в начале 2022 года — в игру также добавят двух персонажей. Остальные подробности появятся ближе к полноценному анонсу обновления.