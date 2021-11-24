Для Genshin Impact вышло обновление 2.3. Оно добавило новых героев, задания и оружие
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Студия miHoYo выпустила обновление 2.3 для Genshin Impact. В игре появились новые персонажи, оружие, задания и многое другое.
Главные нововведения:
- Два новых героя: Пятизвёздочный Аратаки Итто и четырёхзвёздочный Гороу. Первый персонаж сосредоточен на ведении ближнего боя, тогда как Гороу выступает лучником с различными умениями;
- Свежие испытания, за выполнение которых игроки получат награды;
- Задание с массовым исчезновением мелких животных. Игрокам предстоит познакомиться с таинственным псом-воином и спасти потерявшихся зверей;
- Новый босс — Золотой волчий вожак. Он сможет призывать различных существ, а после второй фазы вожак станет свирепее.
2.3 стало последним обновлением в этом году. Релиз патча 2.4 состоится в начале 2022 года — в игру также добавят двух персонажей. Остальные подробности появятся ближе к полноценному анонсу обновления.
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