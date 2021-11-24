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Фанаты уже сами улучшили графику в GTA: The Definitive Edition

Фанаты уже сами улучшили графику в GTA: The Definitive Edition
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Фанатское сообщество игр Rockstar всегда отличалось своей любовью к играм компании. Провальный релиз GTA: The Trilogy — The Definitive Edition не стал исключением. Энтузиасты за полторы недели с релиза уже исправили множество графических ошибок переиздания и выпустили об этом ролик.

С помощью модов фанаты добавили:

  • Корректный дождь;
  • Дальность прорисовки с эффектом дымки;
  • Реалистичные всплески воды;
  • Вырезанную музыку, включая треки Майкла Джексона;
  • Оригинальные шрифты и звуки в главном меню;
  • Одежду и оружие в высоком качестве.

Примерно так может выглядеть ремастер после всех патчей от самих разработчиков.

Ранее инсайдер сообщил, что Rockstar лично займётся исправлением переизданной трилогии. Из-за этого могут пострадать GTA Online и Red Dead Online, поскольку работа над ними замедлится или даже временно остановится.

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