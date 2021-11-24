Фанаты уже сами улучшили графику в GTA: The Definitive Edition

Фанатское сообщество игр Rockstar всегда отличалось своей любовью к играм компании. Провальный релиз GTA: The Trilogy — The Definitive Edition не стал исключением. Энтузиасты за полторы недели с релиза уже исправили множество графических ошибок переиздания и выпустили об этом ролик.

С помощью модов фанаты добавили:

Корректный дождь;

Дальность прорисовки с эффектом дымки;

Реалистичные всплески воды;

Вырезанную музыку, включая треки Майкла Джексона;

Оригинальные шрифты и звуки в главном меню;

Одежду и оружие в высоком качестве.

Примерно так может выглядеть ремастер после всех патчей от самих разработчиков.

Ранее инсайдер сообщил, что Rockstar лично займётся исправлением переизданной трилогии. Из-за этого могут пострадать GTA Online и Red Dead Online, поскольку работа над ними замедлится или даже временно остановится.