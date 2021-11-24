В Dota 2 появился первый честный игрок с «Грандмастером» на Marci — «Виктория Боня»

Героиня Marci появилась в Dota 2 меньше месяца назад, однако кто-то уже покорил максимальный 30-й уровень и стал «Грандмастером» персонажа в сервисе Dota Plus. Игроку под ником «Виктория Боня» для этого понадобилось примерно три с половиной недели и около 3,6 млн кликов. Сейчас пользователь сменил ник на «самый тупой».

Несколько «Викторий» в таблице — один и тот же человек на разных этапах игры

В таблице также есть другие «Грандмастеры» — правда, судя по статистике кликов, они набили максимальный уровень с помощью багов или читов. То есть правдивость их результатов под большим вопросом.

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