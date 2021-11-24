В Dota 2 появился первый честный игрок с «Грандмастером» на Marci — «Виктория Боня»

Героиня Marci появилась в Dota 2 меньше месяца назад, однако кто-то уже покорил максимальный 30-й уровень и стал «Грандмастером» персонажа в сервисе Dota Plus. Игроку под ником «Виктория Боня» для этого понадобилось примерно три с половиной недели и около 3,6 млн кликов. Сейчас пользователь сменил ник на «самый тупой».
Несколько «Викторий» в таблице — один и тот же человек на разных этапах игры
В таблице также есть другие «Грандмастеры» — правда, судя по статистике кликов, они набили максимальный уровень с помощью багов или читов. То есть правдивость их результатов под большим вопросом.
Ранее Valve намекнула на новый ивент в честь Дня благодарения. В файлах игры датамайнеры уже обнаружили строки кода про скин Drow Ranger редкостью «Аркана» и новый «Лабиринт Аганима». Подробности мы узнаем уже совсем скоро.
- 24 ноября 2021
-
12:55
-
12:50
-
12:04
-
11:21
-
10:54
-
10:33
-
10:02
-
09:44
-
09:18
-
08:47
-
08:27
-
05:01
-
03:12
-
03:01
-
02:46
-
02:25
-
02:14
-
01:45
-
01:17
- 23 ноября 2021
-
22:31
-
21:14
-
20:57
-
20:29
-
20:09
-
19:41
-
19:28
-
19:21
-
19:02
-
18:28
-
18:12
-
18:09
-
17:54
-
17:45
-
17:29
-
17:21