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Внутри Roblox уже делают свои вселенные вроде Nike

Внутри Roblox уже делают свои вселенные вроде Nike
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Nike заключила партнёрство с Roblox. В популярнейшей игре появится отдельная метавселенная под названием Nikeland, с помощью которой спортивная компания планирует взаимодействовать со своей самой молодой аудиторией.

По планам организации, в Roblox игроки смогут проходить испытания по типу «Пол — это лава», а также узнавать о новостях и предложениях Nike. В Nikeland также планируется проводить специальные мероприятия, приуроченные к чемпионатам мира и Олимпиадам. Спортивная организация будет учитывать мнение своей аудитории в виртуальной вселенной и, например, выпускать тематическую линейку одежды за авторством посетителей метавселенной.

Доступ к Nikeland в Roblox полностью бесплатный. Погрузиться в виртуальный мир спортивной организации можно прямо сейчас.

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