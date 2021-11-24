Внутри Roblox уже делают свои вселенные вроде Nike

Nike заключила партнёрство с Roblox. В популярнейшей игре появится отдельная метавселенная под названием Nikeland, с помощью которой спортивная компания планирует взаимодействовать со своей самой молодой аудиторией.

По планам организации, в Roblox игроки смогут проходить испытания по типу «Пол — это лава», а также узнавать о новостях и предложениях Nike. В Nikeland также планируется проводить специальные мероприятия, приуроченные к чемпионатам мира и Олимпиадам. Спортивная организация будет учитывать мнение своей аудитории в виртуальной вселенной и, например, выпускать тематическую линейку одежды за авторством посетителей метавселенной.

Доступ к Nikeland в Roblox полностью бесплатный. Погрузиться в виртуальный мир спортивной организации можно прямо сейчас.