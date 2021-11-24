Как убить зомби тостером и вантузом? Геймеры знают ответ

Мы видели множество разновидностей убийства зомби в фильмах и видеоиграх. Однако пользователь Reddit под ником ArcadiaVR показал новый способ отпора мертвецам. В VR-игре Arizona Sunshine он сначала «выстрелил» подогретыми ножами из тостера, а затем прикрепил к нему вантуз, обмотал изолентой и начал избивать зомби словно кувалдой.
Судя по всему, урон от импровизированного оружия действительно высокий. Однако такой «молот», очевидно, слишком хрупкий и долго не продержится. Но определённую долю веселья он точно принесёт.
Ранее энтузиасты с Nexus Mods сделали для Red Dead Redemption 2 мод, который привносит в экшен замедление времени при перестрелках в стиле «Матрицы» и Max Payne. Мод The Bullet Time замедляет время при прицеливании, позволяя эффективно и даже стильно уклоняться от пуль.
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