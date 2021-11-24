Capcom может анонсировать Street Fighter 6 уже в 2022 году
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Разработчики Street Fighter 5 рассказали о нововведениях, которые скоро получит файтинг. Основное внимание уделили новому бойцу Люку. По словам Capcom, он станет «важной частью следующей Street Fighter».
Люк появится в файтинге уже 29 ноября и станет последним персонажем, который пополнит список бойцов. Хотя поддержка Street Fighter 5 не прекратится, Capcom уже готовится к следующему проекту. Разработчики отметили, что его подробности появятся уже в 2022 году.
Мы надеемся, что вам понравится Люк и вы будете ждать его возвращения в следующей части Street Fighter. Мы вернёмся с новостями о франшизе в следующем году.
Люк представляет собой солдата, который решил вступить в армию после трагедии в детстве. Демонстрацию геймплей за персонажа можно увидеть в ролике, который опубликовали разработчики.
Сама Street Fighter 5 вышла в феврале 2016 года. Игра доступна на ПК, PS4 и PS5.
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