В чём сила? Данила Багров из «Брата» попал в Cyberpunk 2077

Автор YouTube-канала Nikten перенёс Данилу Багрова из дилогии «Брат» в Cyberpunk 2077. В ролике можно увидеть, как культовый персонаж из российских фильмов гуляет по Найт-Сити и взаимодействует с его обитателями.
Багров убил Смэшера, выпил в баре с Джеки, повоевал с бандой «Мальстрём», встретился с Панам и даже прокатился на тачке Ви. Персонаж из фильмов действительно неплохо смотрится во вселенной «Киберпанка». Автору ролика пришлось переозвучить Данилу Багрова из-за проблем со звуком.
Пользователи в комментариях остались в восторге. Багров, по их мнению, был рождён, чтобы навести порядок в Найт-Сити. Фанаты захотели получить полноценную игру с таким протагонистом.
Так, а где можно петицию подписать на создание DLC или одноимённой игры? Это же шедевр!
Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4 и Xbox One, а также на PS5 и Xbox Series в режиме обратной совместимости.
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