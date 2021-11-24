Fortnite скоро ждёт финал. Детали грандиозного мероприятия
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Epic Games анонсировала финал второй главы королевской битвы — он начнётся 5 декабря в 00:01 мск.
Конвергенция завершена, и Королева Куба собирается закончить эту войну. Похоже, скоро всё изменится. Навсегда. Вооружитесь и сразитесь с величайшей разрушительницей реальности. Участвуйте в уникальном событии «Финал» и вступите в битву за своё наследие.
Создатели батл-рояля предлагают игрокам объединиться в отряды с друзьями — событие будет поддерживать аж до 16 человек в одной группе. Поместятся все желающие. Традиционно заходить в игру рекомендуют заранее. Тематический плейлист откроется за 30 минут до начала.
Пока неизвестно, что случится после финала — в прошлый раз королевская битва была недоступна несколько дней, якобы попав в чёрную дыру.
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