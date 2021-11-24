Стримерша Amouranth получила 16,5 млн рублей за видео с обнажённой грудью

Популярная стримерша под ником Amouranth рассказала, что заработала с одного видео на платформе Onlyfans $ 221 тыс (примерно 16,5 млн рублей). Девушка разместила ролик со своей обнажённой грудью.

Согласно Onlyfans, доступ к видео за $ 40 открыли 5548 раз. Информацией поделилась сама Amouranth, однако данные о доходах с другого пикантного контента не предоставила.

Я благодарна за то, что смогла заработать $ 221 тыс. благодаря своей груди.

Еще в августе 2021 года стримерша рассказывала о своих источниках дохода. Самой прибыльной площадкой оказался сайт Onlyfans, который приносит девушке по $ 1 млн в месяц. На втором месте расположился Patreon, а вот стримерская деятельность на Twitch, YouTube, Twitch и TikTok оказалась самой малоприбыльной